Le Bénin a lancé en mars dernier, sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Depuis, le ministère de la santé recommande fortement aux citoyens âgés de 18 ans au moins, d’aller se faire immuniser contre le terrible virus. Mais ce ne sont que des recommandations. La vaccination n’est pas obligatoire. La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) a tenu à rappeler cet aspect dans une récente déclaration signée de son secrétaire général Noël Chadaré.

Une violation du droit des travailleurs

En effet, il est revenu à la Cosi-Bénin que « certains employeurs menacent les travailleurs de licenciement s’ils ne vont pas se faire vacciner ». Pour le syndicat, ce comportement d’une autre époque, « viole les droits des travailleurs qui sont libres de se faire vacciner s’ils le veulent ». La Cosi-Bénin dit donc s’opposer fermement à l’imposition de la vaccination anti-covid-19 aux travailleurs, de même qu’ au licenciement des travailleurs qui ne se font pas vacciner.

Elle met en garde les « employeurs et les responsables de l’administration publique zélés qui recourent à des manœuvres d’intimidations de tous genres pour empêcher les travailleurs d’exercer leur droit de se faire vacciner ou non ». La confédération syndicale demande également au gouvernement de rappeler à tous les responsables des structures publiques et des entreprises privées qu’ils n’ont pas le droit d’intimider ou de menacer les travailleurs pour les obliger à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus.

Le nombre de cas de Covid-19 augmente

Inutile de rappeler que la situation sanitaire actuelle est préoccupante. Le nombre de cas de Covid-19 ne fait qu’augmenter. Les décès également puisque les cas graves sont en hausse. Cependant le gouvernement n’a pas encore rendu obligatoire le vaccin pour tous les citoyens.