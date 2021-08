La célèbre application de messagerie instantanée WhatsApp a l’intention d’en faire plus pour ses utilisateurs. En effet, la firme propriété de Facebook a décidé d’ajouter une nouvelle fonctionnalité, qui offre la possibilité d’envoyer des images et vidéos de façon éphémère. Il s’agit d’une nouvelle façon de gérer les photos au lieu de les stocker de façon permanente sur les smartphones.

La fonctionnalité est déjà proposée par une autre application

La nouvelle fonctionnalité s’appelle View Once (voir une fois, en Français) et est disponible sur les smartphones dotés des systèmes d’exploitation IOS ou Android. WhatsApp a donné les raisons pour lesquelles il propose une telle fonctionnalité. Sur son blog, il a indiqué que : « Tout ce que nous partageons n’a pas besoin de devenir un enregistrement numérique permanent. Sur de nombreux téléphones, le simple fait de prendre une photo signifie qu’elle occupera pour toujours de la place dans votre galerie ». Notons que la fonctionnalité View Once est déjà proposée par une autre application célèbre, Snapchat. En effet, cette dernière propose depuis une dizaine d’années, l’envoi de fichiers multimédias de façon éphémère.

Les messages éphémères seront chiffrés de bout en bout

Au regard du fait que le fichier ne peut pas être stocké, le destinataire a toutefois la possibilité de faire une capture d’écran ou de photographier son écran. Cependant, concernant l’aspect confidentialité, contrairement à WhatsApp, Snapchat informe l’expéditeur si le destinataire réalise une capture d’écran. Par ailleurs, sur son blog, la firme de Facebook a souligné que tous les messages éphémères seront chiffrés de bout en bout.