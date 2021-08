Après 21 ans d’histoire avec le club espagnol Barcelone FC, Lionnel Messi a finalement posé ce mardi 10 août à Paris où il a conclu un contrat de 3 ans avec le club de la capitale. Depuis son atterrissage mardi à l’aéroport en passant le Parc des Prince ce mercredi, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football mondial a été accueilli par des foules immenses en délire qui ont défié la pandémie du Coronavirus pour venir voir leur idole. Quelques heures seulement après la signature de son contrat les maillots du sextuple Ballon d’or se vendent déjà comme du pain.

Contrairement aux fans qui sont enthousiasmés de la venue de l’ex-attaquant barcelonais au PSG, Booba comme à son habitude, est resté septique dans un commentaire ironique sur l’intérêt du joueur dans cette équipe. Dans un premier temps, le rappeur a partagé l’image de l’arrivée de l’Argentin à l’aéroport mardi avec le commentaire : « On attend Jésus et on a eu Lionel, on va voir si il s’y connait en fin du monde ». Après cela, B2O a publié une capture d’écran d’une conversation privée avec Dala, rappeur avec lequel il a collaboré sur un titre. Les deux artistes ont échangé une série de messages ironiques concernant le contrat du joueur.

« Il va marcher sur le terrain »

« C’est une insulte, Messi Clermont… Starfoulah, que Dieu nous guide vers la lumière », ironise Booba, et à Dala de renchérir : « Il va marcher sur le terrain ». En tout cas, qu’ils croient en lui ou pas, Messi lui, croit en ses capacités et pense bien remporter la Ligue des Champions avec le PSG. « Mon rêve est de soulever encore une fois le trophée de la Ligue des Champions… C’est ce qu’on va essayer de faire », a déclaré le jour ce mercredi au cours de sa conférence de presse.