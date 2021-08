Devenu agent libre le 30 juin dernier à l’expiration de son contrat avec le FC Barcelone, Lionnel Messi va s’engager pour deux ans plus une en option avec le club de la capitale française, Paris Saint Germain. Le sextuple Ballon d’or a déjà atterri à Paris dans l’après-midi de ce mercredi en compagnie de sa femme, ses enfants, et son père qui est aussi son conseiller. Il signera son contrat dans les prochaines heures. Après avoir salué les nombreux fans qui l’attendaient à l’aéroport du Bourget, l’attaquant argentin s’est rendu à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine pour passer la traditionnelle visite médicale.

Le club parisien a annoncé qu’il tiendrait mercredi une conférence de presse à 11 heures, heure de Paris, au stade Parc des Princes. Le père de Messi, Jorge, qui est son agent, s’est vu demander par des journalistes à l’aéroport El Prat de Barcelone si son fils signerait avec le PSG et il a simplement répondu : « Oui ». Neymar avait également partagé des images de lui et Messi s’embrassant pendant leurs séjours à Barcelone. Six fois vainqueur du Ballon d’Or, Messi rejoindra une équipe déjà redoutable du PSG qui, avec Neymar, comprend Kylian Mbappe, l’attaquant français de 22 ans.

672 buts en 778 matchs, 34 trophées remportés

À la fin de la semaine dernière, il était clair que Messi partait, avec le PSG comme point d’atterrissage probable, lorsque le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré qu’essayer de garder Messi était un investissement « risqué » qui aurait nui au club. Cela a conduit à une conférence de presse émouvante dimanche au cours de laquelle Messi a noté qu’il était arrivé à Barcelone il y a 21 ans, venant de son Argentine natale en Espagne à l’âge de 13 ans et faisant ses débuts en équipe première à 17 ans en octobre 2004. Il a marqué 672 buts en 778 matchs alors que Barcelone a remporté 34 trophées.

Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h.



À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021