Le 1er août dernier, le Bénin célébrait les 61 ans de son accession à l’indépendance. Il n’y avait aucune festivité au programme à cause de la pandémie de la Covid-19. Les béninois ont juste suivi à la télévision nationale les cérémonies officielles de dépôt de gerbe et de prise d’armes. C’est la deuxième fois consécutive que les célébrations du 1er août se passaient dans une telle sobriété sous le régime de Patrice Talon.

Un chef d’Etat qui selon les dires de l’ancien préfet de l’Ouémé et du Plateau a mis fin au libertinage et restauré l’autorité de l’Etat dès son arrivée en 2016. « La récréation a pris fin dès 2016. Une rupture est faite et le régime du Président Patrice Talon dirige avec courage » dira Moukaram Badarou qui est l’un des membres fondateurs de l’Union Progressiste. L’ancien préfet de l’Ouémé et du Plateau a ensuite vanté les mérites du régime en place sur plusieurs plans.

Il y a un courage au sommet de l’Etat qui “met chacun à sa place”

« En 2020, nous sommes arrivés à 728.000 tonnes de coton, à 600.000 tonnes de riz. Cette gouvernance nous a permis d’avoir un taux de croissance de 2,3% malgré la covid et la fermeture des frontières. Cette année, nous avons 64% de taux de réussite au Baccalauréat. Des réformes ont été faites dans toutes les instances à tous les niveaux que ce soit au niveau de la sécurité, des infrastructures, de l’école, de la diplomatie » rappelle Moukaram Badarou. Tout ceci est à l’actif du chef de l’Etat selon l’ancien préfet, persuadé qu’il y a au sommet de l’Etat un courage qui « met chacun à sa place ».