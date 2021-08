Depuis des années, la secte islamiste Boko Haram sévit au Nigéria et fait de nombreuses victimes. En effet, les attaques terroristes se sont multipliées au cours des dernières années faisant des centaines de morts. L’armée nigériane a pris les taureaux par les cornes et mènent des offensives pour faire reculer les terroristes.

Nous apprenons dans ce contexte que le 2 Août dernier, des combattants de la secte islamiste se sont rendus aux forces de l’ordre dans un Etat au Nigéria. 19 combattants de Boko Haram au total se sont rendus à l’armée dans la localité de Bama (l’État de Borno) à en croire M. Onyema Nwachukwu, porte-parole de l’armée dont les propos ont été rapportés par des médias nigérians. Toujours selon le responsable, ses éléments font partis de ceux qui occupent les alentours de la forêt de Sambisa.

Des armes à feux saisies

Plusieurs armes à feux et des munitions ont été saisies par l’armée. Il s’agit entre autres de 8 fusils AK 47, 1 mitrailleuse à usage général (GPMG), 2 fusils Fabrique Nationale (FN), 1 pistolet Dane, 1 pistolet Makarov, 89 cartouches de 7,62 mm (spécial) munitions, 89 cartouches de 12,7 mm, 66 cartouches de 7,62 mm (OTAN), 5 cartouches de 9 mm, 2 grenades à main, 27 chargeurs de fusil AK 47 et 2 chargeurs de fusil FN

Des femmes mais aussi des enfants

Dans sa déclaration, M. Onyema Nwachukwu a confié que les 19 terroristes se sont rendus avec leurs familles et ont été pris en charge. 19 femmes adultes et 49 enfants du village de Njimia et des environs ont été pris en charge. « Les terroristes et leurs familles font actuellement l’objet d’un profilage de sécurité complet et d’enquêtes préliminaires, tandis que les enfants ont reçu des vaccins antipoliomyélitiques oraux. », aurait affirmé M Nwachukwu.