Selon le Magazine Africa Intelligence, les relations entre Patrice Talon et Faure Gnassingbé ne sont pas très bonnes, contrairement à ce que l’on veut faire croire. Alassane Ouatarra, préoccupé par ce froid entre les deux chefs d’Etat tenterait une médiation d’après la même source. Il y aurait même déjà eu une première rencontre entre les trois hommes lors du Sommet pour la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement de la Banque mondiale qui s’est déroulé le 15 juillet 2021 à Abidjan.

Le président ivoirien Alassane Ouattara avait pu réunir le Béninois Patrice Talon et le Togolais Faure Gnassingbé dans sa résidence de Cocody Riviera Golf. Seulement après trois heures d’échanges à huis clos, loin des regards et des caméras, Faure et Patrice n’auraient pas arrondi les angles. Le président Alassane Ouattara ne se décourage pas pour autant. Il aurait décidé de poursuivre la médiation.

Accusée de terrorisme

Il faut dire que ce léger froid dans les relations entre le Béninois et le Togolais s’est épaissi depuis l’arrestation de Reckya Madougou, l’ex-conseillère de Faure. L’ancienne ministre de la justice est accusée de terrorisme dans son pays le Bénin. Lors d’une interview accordée aux médias étrangers, Patrice Talon avait même pointé du doigt certains pays de la sous-région qui aurait soutenu la candidate recalée à la présidentielle d’avril 2021.

Signalons que Alassane Ouattara tente aussi une médiation entre le même Patrice Talon et Muhammadu Buhari, le président nigérian, au sujet de taxes douanières imposées par Cotonou aux camions qui prennent par le Bénin pour le Nigéria. Selon Africa Intelligence, Ouattara devrait recevoir dans le cadre de cette médiation Patrice Talon, le 15 août dernier dans sa résidence de villégiature de Mougins. Mais la rencontre n’a pu avoir lieu parce qu’il a entre-temps contracté la Covid-19 et devait se soigner.