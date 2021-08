Cela fait plusieurs mois que le nouveau coronavirus (covid-19) fait la une de la presse internationale. La maladie qui a fait plusieurs millions de morts dans le monde a poussé les dirigeants des pays à prendre des mesures, pour empêcher sa propagation. Parmi ces dernières, la vaccination, qui a fait ses preuves, ne fait pas l’unanimité dans l’Hexagone.

Les manifestants étaient au nombre de 204 000

Hier samedi 31 juillet 2021, ils étaient nombreux à manifester pour dire non à l’obligation de se faire vacciner contre la covid-19. Selon le ministère de l’Intérieur français, les manifestants étaient au nombre de 204 000. Un effectif en augmentation pour le troisième week-end consécutif de manifestation contre le Pass sanitaire. En effet, le week-end dernier ils étaient 161 000 à descendre dans les rues et 114 000 personnes à protester la semaine d’avant. Ces manifestations et leur ampleur grandissante constituent un nouveau défi pour le président français Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat qui met en tout en œuvre pour renverser la tendance de la courbe de contamination dans le pays, est confronté à une flambée de nouveaux cas. Par ailleurs, les rassemblements qui se font contre le pass sanitaire n’arrangeront certainement pas les choses.

Notons que les personnes les plus touchées en France par la covid-19 sont pour la plupart les non-vaccinées. D’après une étude publiée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, elles représentaient 85% des patients atteints du coronavirus hospitalisés, entre mai et juillet 2021. Toujours au cours de la même période, le pourcentage des non-vaccinés était estimé à 78% des personnes décédées.