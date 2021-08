L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo est promoteur d’un projet de plantation de 500 hectares d’igname au Bénin. Selon le journal Le Matinal, la partie béninoise et celle nigériane ont procédé la semaine dernière à l’identification et à la délimitation du domaine qui se trouve à Egbèdjè, une localité frontalière de l’arrondissement d’Idigny (département du Plateau).

Le Bénin approuve le projet

Hier jeudi 12 août, le promoteur Olusegun Obasanjo et une délégation béninoise conduite par les ministres des finances Romuald Wadagni et de la décentralisation Raphaël Akotègnon, était en visite sur le site. Les membres du conseil communal de Kétou et les collaborateurs de l’ancien président nigérian étaient également présents. Les autorités béninoises ont approuvé le projet et ont donné leur accord pour faciliter les choses au promoteur. Ce dernier a demandé à ses collaborateurs de commencer l’exploitation du site à l’issue de la visite.

Inutile de rappeler que l’ancien président nigérian est au Bénin depuis quelques jours. C’est suite au décès de l’ex-première dame du Bénin Rosine Soglo. « J’attendrai jusqu’aux derniers préparatifs en vue de l’inhumation de cette grande dame, cette grande nationaliste qui aura servi sa famille, sa communauté et sa nation » déclarait Olusegun Obasanjo.