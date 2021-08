Plus d’un mois après l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, l’élection présidentielle n’aura pas lieu de sitôt dans le pays. En effet, cette dernière qui avait été initialement prévue pour le mois de septembre a été reportée pour le 07 novembre 2021. La nouvelle date a été publiée, hier mercredi 11 août 2021, par l’administration électorale haïtienne.

Le référendum aura lieu en novembre

Notons que les autorités haïtiennes veulent combiner l’élection présidentielle et législative. En effet, le conseil électoral provisoire projette la tenue d’un « jour de scrutins combinés », à la date fixée pour la présidentielle et pour cette dernière qui devait avoir lieu en 2019. Par ailleurs, une date pour le second tour de ces deux élections a également été fixée. D’après le nouveau calendrier électoral, le second tour des élections présidentielle et législative sera organisé le 23 janvier 2022. Cela, à la même date que le seul tour des élections municipales et locales. Outre l’élection présidentielle, le référendum constitutionnel porté par le président assassiné, aura lieu le premier dimanche du mois de novembre. Le texte de cette réforme est toujours en train d’être rédigé.

Pour rappel, le nouveau calendrier électoral intervient dans un contexte où plusieurs interrogations subsistent autour de l’assassinat du président Jovenel MoIse. Dans cette affaire notamment deux Américains et 18 Colombiens avaient été interpellés. En outre, Haïti est un pays pauvre qui est sujette à une insécurité causée par les gangs armés.