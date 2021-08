L’alopécie est une perte importante de cheveux. La plus fréquente est connue sous le nom d’alopécie androgénétique, qui est due à un excès d’androgènes (hormones masculines). Elle est fréquente sur le haut du crâne et entraîne une forte diminution de l’épaisseur de nos cheveux. Les cheveux poussent à une allure de 0,35 mm par jour, ils sont en constante croissance, puis, finissent par tomber. Pour que les cheveux poussent il faut un certain nombre de protéines, oligo-éléments et de vitamines pour assurer leur vitalité et leur bon fonctionnement métabolique. Si cela ne fonctionne pas correctement, il peut y avoir une chute importante de cheveux, ainsi qu’une apparition de pathologie capillaire ou même une résistance à un traitement.

La calvitie est une perte de cheveux qui dérange bien plus qu’on ne le croit. Ce moment ou l’on compare notre chevelure d’avant et de maintenant. C’est à ce moment-là qu’on se fait une autre image de nous même, et cela peut nous affecter dans notre vie quotidienne. Car, les cheveux déterminent notre apparence.

C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous tenons à vous expliquer tout sur l’alopécie et les traitements les plus efficaces pour y remédier. L’une des meilleures méthodes étant la greffe de cheveux

Causes des chutes de cheveux

L’âge ou la génétique ne sont pas les seuls responsables de cette perte de cheveux. Il existe bien d’autres effets qui sont capables de causer cette perte de cheveux, qui est bien souvent passagère.

Les premiers signes se manifestent par une apparition de golfes au niveau du front ou même une tonsure vers le milieu du crâne. Cela est caractérisé par une perte de densité capillaire, laissant place à une chevelure peu garnie.

Causes hormonales : changements brusques des hormones, comme par exemple lors d’une grossesse.

: changements brusques des hormones, comme par exemple lors d’une grossesse. Causes nutritionnelles : régime alimentaire déséquilibré, carence de fer, anorexie.

: régime alimentaire déséquilibré, carence de fer, anorexie. Causes toxiques : comme par exemple une intoxication de vitamine A.

: comme par exemple une intoxication de vitamine A. Causes psychologiques: le stress est l’une des causes les plus fréquentes de la perte de cheveux.

Ce sont les principales causes des chutes de cheveux, sans compter que bien d’autres sont responsables de la chute de cheveux tels que: de reglage de stéroïdes, effets secondaires des médicaments (chimiothérapie), soins incorrects, eczéma du cuir chevelu, effets mécaniques (tresses trop serrées), etc.

Comment y remédier?

De nombreuses personnes essayent tous types de traitements, tels que des shampoings, comprimés, lotions, etc. Qui malheureusement ne donnent pas des résultats satisfaisants.

Comme nous l’avons expliqué, cette perte de cheveux peut devenir un complexe, qui peut affecter notre estime et notre confiance. L’une des solutions les plus efficaces étant la greffe de cheveux. C’est une technique où il n’existe pas de rejet, contrairement aux greffes classiques. La greffe de cheveux est un traitement efficace qui améliore leur apparence.

De nos jours, il existe 2 techniques pour la greffe de cheveux:

Technique FUE

Cette technique appelée aussi Follicular Unit Extraction consiste à un microprélèvement des cheveux dans une zone donneuse pour l’implanter dans une zone qui recevra. Une technique bien assez complexe car, il faut les extraire une à une puis, les implanter en petites quantités.

Cette technique est sans cicatrice, grâce aux fines lames punchs la peau se referme en quelques heures seulement, et ne laisse aucune trace.

Technique DHI

Direct Hair Implantation est la méthode la plus utilisée sur le marché. Les cheveux sont implantés sans incision mais grâce à un stylo: CHOI Implanter. De plus, contrairement à la technique FUE, celle-ci cicatrise bien plus vite. Grâce à cette technique, le taux de survie des cheveux est bien plus élevé que la technique de FUE.

Sans aucun doute, la greffe de cheveux est une solution permanente et fiable. Les techniques citées sont les plus récentes et permettent une transplantation sûre et minimisent les temps de récupération. Un résultat naturel qui permet de reprendre confiance en soi.

Et pourquoi la Turquie?

La Turquie accueille des patients du monde entier. Chaque année, des personnes sont aidées à retrouver leur chevelure d’avant et se réconcilier avec leur image et reprennent confiance en soi. En Turquie, les traitements sont bien plus avancés, les médecins bien plus expérimentés dans ce domaine.

La Turquie est sans aucun doute la destination de tourisme médical, tout en profitant des charmes de la ville, de nombreux touristes choisissent d’aller à Istanbul pour une greffe de cheveux Turquie. Les tarifs des greffes sont bien en dessous de l’Europe et des Etats-Unis, avec une proposition de haute gamme.

Les cliniques turques offrent un rapport qualité-prix inégalable, avec des équipes formées et équipées pour un résultat époustouflant. De plus, savez-vous que l’intégralité de l’hébergement est comprise dans le prix de la greffe? Profitez d’un hôtel étoilé et des transferts à travers la ville.

Sachez que l’opération ne dure que quelques heures et l’hospitalisation n’est pas nécessaire, ce qui permet aux patients de profiter de la ville sans trop dépenser.