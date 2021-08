Paris est en feu depuis quelques jours jours. La raison ? La club de la capitale française compte depuis quelques jours dans son effectif une star du ballon rond. Lionel Messi puisque c’est de lui qu’il s’agit a rejoint l’effectif du club de la capitale française après son départ du FC Barcelone où il avait brillé pendant de nombreuses années et fait vibrer le cœur des fans du club.

Ce jeudi, Messi a été aperçu à sa première séance d’entrainement avec ses nouveaux coéquipier selon les informations qui nous sont parvenus. Mais ce n’est pas la seule information concernant le club de la capitale française qui est relayée dans la presse. En effet, selon un média espagnol, le PSG qui se serait résolu à perdre le jeune prodige Mbappé l’année prochaine pense déjà à ramener dans le club une grosse pointure.

CR7 au PSG ?

Le quotidien espagnol AS dans sa parution du jour a révélé le nom d’une star qui pourrait rejoindre l’effectif du club parisien quelques mois seulement avant le démarrage de la coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar. Il s’agirait selon le média espagnol de Cristiano Ronaldo qui brille actuellement à la Juventus Turin. En tout cas selon le média, le PSG voudrait faire jouer sous le même maillot Ronaldo, Messi et Neymar. Si cette nouvelle venait à être confirmé, le club français bénéficierait du trio de feu Neymar – Ronaldo – Messi qui va à coup sur marquer les esprits. Cela va aussi contenter ceux qui rêvent de voir jouer Messi et Ronaldo ensemble sous le même maillot.