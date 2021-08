Il y a un an, le 18 août 2020, l’ancien président malien, Ibrahim Boubacar Kéïta avait été déposé du pouvoir par l’armée. Le premier anniversaire du putsch qui avait ouvert la voie à un autre coup d’Etat dans le coup d’Etat, n’est pas passé sous silence par le président intérimaire, le colonel Assimi Goïta, auteur des coups putschs. Dans un message à la nation, le colonel Goïta a justifié ses actes comme une réponse de l’armée à l’appel du peuple qui était descendu dans les rues.

« Des hommes et des femmes se sont rassemblés pour exprimer leur désir de changement. Le peuple a répondu massivement à l’appel. L’armée nationale, votre armée, ne pouvait pas se contenter d’attendre : elle a donc pris ses responsabilités et est intervenue pour permettre au désir populaire de changement de devenir une réalité » a affirmé le président. Pour le président, le coup d’Etat avait pour mission de tourner une page de l’histoire du pays. Et pour qu’une nouvelle page s’ouvre pour le pays, le colonel Goïta a appelé chacun de ses concitoyens à apporté sa pierre à l’édifice.

Réussir des élections transparentes

Cette nouvelle page de l’histoire du pays se traduira par l’adoption de nouveaux textes crédibles, le cohésion nationale, l’organisation des élections transparentes etc… « Notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale », a déclaré le président.

« Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les défis de l’heure au-delà de tout esprit d’exclusion et de clivage », a ajouté le président. Alors qu’il était vice-président de la transition chargée de la sécurité, le colonel Goïta avait renversé le président de la transition Bah N’Daw et son Premier ministre le 24 mai 2021, et est devenu le président par la suite. Il a promis de rendre le pouvoir aux civils à la fin de la transition.