Une femme blanche américaine, Nicole Poole Franklin, 43 ans, avait plaidé coupable en avril dernier à des accusations fédérales de crime haineux pour avoir tenté de tuer un garçon de 12 ans et une fille de 14 ans en décembre 2019. La femme de l’Iowa a avoué avoir ramassé et tenté de tuer avec sa voiture les deux enfants, en raison de leur race. Elle a été condamnée par un tribunal fédéral à 25 ans de prison. D’après le ministère de la Justice elle avait ciblé les mineurs « en raison de leur race et de leur origine nationale ».

Le garçon est noir et la fille est hispanique. Selon les procureurs, Poole Franklin conduisait sa Jeep Grand Cherokee à Des Moines le 9 décembre 2019, lorsqu’elle a vu l’enfant de 12 ans marcher sur le trottoir avec son frère, également mineur. « En voyant les enfants et en croyant que la victime était d’origine moyen-orientale ou africaine, Poole Franklin a conduit son véhicule sur le trottoir vers les deux enfants, heurtant l’un d’eux », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.

“Il n’est pas censé être là”

La victime a subi des coupures et des contusions mais n’est pas allée à l’hôpital. L’accusé était parti à toute allure et a vu 30 minutes plus tard, la victime de 14 ans marcher aux environs de son école. Croyant que la fille était hispanique, Poole Franklin avait conduit sa son véhicule sur le trottoir, heurté l’enfant et s’était enfuie. La jeune fille a clopiné jusqu’à l’école pour demander de l’aide et a été emmenée à l’hôpital pour y être soignée pour des blessures graves, notamment une commotion cérébrale et des ecchymoses, selon des documents judiciaires.

Poole Franklin a été arrêté plus tard le même jour après que la police eut répondu à un incident dans une station-service. Selon des documents judiciaires, elle aurait tenté de voler des articles dans un dépanneur et aurait commencé à crier des injures racistes lorsqu’elle a été confrontée à un employé. Ce n’est que quelques jours plus tard, alors qu’elle était toujours en détention, que la police a relié Poole Franklin au délit de fuite. Elle a déclaré à la police lors de l’interrogatoire qu’elle avait écrasé le garçon parce qu’elle croyait « qu’il est comme ISIS » et « il n’est pas censé être là et il va me faire sortir », selon des documents judiciaires.