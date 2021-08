SUCAF RCA, une filiale locale de la société viticole français Castel, aurait conclu un « arrangement de sécurité » avec un groupe armé appelé Union pour la paix en Afrique centrale (UPC) dans le but de protéger une raffinerie de sucre et des champs de canne à sucre, a rapporté The Sentry, une ONG spécialisée dans la traque de l’argent sale. L’« accord tacite » a été conclu fin 2014 à une époque de bouleversements politiques et sécuritaires et a duré jusqu’en mars 2021, a indiqué le rapport. Des groupes de défense des droits ont accusé l’UPC d’avoir commis des atrocités dans le pays depuis plusieurs années.

SUCAF RCA est une filiale d’une entreprise agroalimentaire appelée SOMDIAA, et qui elle-même est détenue à 87% par Castel, la quatrième plus grande entreprise viticole au monde. « A notre connaissance, aucun accord n’a été conclu par la direction de SUCAF RCA et aucun soutien d’aucune sorte n’a été apporté », a déclaré Alexandre Vilgrain, PDG de SOMDIAA. « La SUCAF RCA a mis en place un système sophistiqué et informel pour financer les milices violentes par des paiements directs et indirects en espèces, ainsi que par un soutien en nature sous forme d’entretien des véhicules et de fourniture de carburant », a cependant déclaré The Sentry.

Protéger le monopole de l’entreprise

La milice a également aidé à protéger le monopole de l’entreprise, en saisissant « du sucre de contrebande, en particulier en provenance du Soudan », a ajouté l’ONG. Les rebelles recevaient des commissions pour chaque expédition saisie a indiqué l’ONG. L’accord présumé a pris fin lorsque l’armée centrafricaine, soutenue par des paramilitaires russes, a forcé l’UPC à quitter la zone en mars de cette année, a déclaré The Sentry. L’UPC est l’un des groupes rebelles les plus importants et les mieux équipés de la Centrafrique, et ses membres contrôlent de nombreuses mines en exploitation.

Castel ouvrira une enquête

L’UPC aurait également tiré des revenus importants des postes de contrôle qu’elle a installés sur la route entre Ngakobo et Bangui, exigeant des paiements des travailleurs de la SUCAF et des sous-traitants. Dans un communiqué, la direction générale de Castel a indiqué avoir « pris connaissance des allégations graves portées le 18 août à l’encontre de Sucaf RCA, filiale centrafricaine de Somdiaa, dont Castel est actionnaire ». Castel a également indiqué avoir « saisi son comité d’éthique dans le but de diligenter immédiatement une enquête conformément à ses procédures internes ».