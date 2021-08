Au cours du mois de juillet 2021, le monde a battu un record majeur. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre, selon les données publiées vendredi par l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA). Il s’agit d’après l’agence d’une « distinction peu enviable » qui pourrait faire monter l’anxiété face au changement climatique. « Dans ce cas, la première place est le pire endroit où être », a déclaré l’administrateur de la NOAA, Rick Spinrad, dans un communiqué.

« Juillet est généralement le mois le plus chaud au monde de l’année, mais juillet 2021 s’est surpassé en tant que juillet et mois les plus chauds jamais enregistrés », a indiqué le communiqué. Il a déclaré que ce record « ajoute à la voie inquiétante et perturbatrice que le changement climatique a tracée pour le monde ». La température combinée de la surface des terres et des océans dans le monde était de 1,67 °F (0,93 °C) au-dessus de la moyenne, selon la NOAA, faisant de juillet le mois le plus chaud depuis le début de la tenue des dossiers il y a 142 ans.

L’Europe a enregistré son deuxième mois le plus chaud

La température combinée, le mois dernier était de 0,02 °F, plus élevée que le précédent record enregistré en juillet 2016, qui était ensuite égalé en 2019 et 2020, a déclaré la NOAA. Dans l’hémisphère nord, la température à la surface des terres était la plus élevée jamais enregistrée pour juillet – 2,77 °F au-dessus de la moyenne, dépassant le précédent record établi en 2012. L’Asie a connu son mois de juillet le plus chaud jamais enregistré et l’Europe a enregistré son deuxième mois le plus chaud, a ajouté la NOAA.

« Code rouge pour l’humanité »

Le communiqué de presse de la NOAA comportait un collage de photos illustrant les effets désastreux du changement climatique, notamment les inondations, les vagues de chaleur, la sécheresse, les ouragans et les incendies de forêt. L’annonce intervient quatre jours après que les Nations Unies ont publié un rapport alarmant sur la menace urgente du changement climatique.

Les effets du changement climatique modifient la planète d’une manière « sans précédent » depuis des milliers d’années, dans certains cas, des centaines de milliers d’années, selon le rapport. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a qualifié les résultats de « code rouge pour l’humanité », affirmant que « les sonnettes d’alarme sont assourdissantes et que les preuves sont irréfutables ».