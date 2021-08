Fidèle à sa politique anti-migratoire, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national (RN), vient encore de dire non à l’accueil de réfugiés afghans en France, alors que les populations sont désespérées après la prise du contrôle du pays par les talibans. Et pour atteindre ses objectifs, le parti a lancé une pétition intitulée « Afghanistan : non à une nouvelle autoroute migratoire », pour marquer sa désapprobation totale à « l’accueil massif de réfugiés afghans ». Dans la pétition qui a été lancée sur le site internet du parti, le RN a indiqué être plus préoccupé par la protection des citoyens français.

« Ce qui nous importe prioritairement, c’est la protection de nos compatriotes », a indiqué le parti dirigé par Marine Le Pen. « Nous n’ignorons rien des drames humains et de la détresse évidente d’une partie de réfugiés légitimes. Mais le droit d’asile ne doit pas continuer à être, comme il l’est actuellement, le cheval de Troie d’une immigration massive, incontrôlée et imposée, de l’islamisme, et dans certains cas du terrorisme, comme ce fut le cas avec certains assaillants des attentats du 13 novembre 2015 », précise le texte.

“Nous ne sommes plus en mesure d’assumer ni d’assimiler”

Par ailleurs, le Rassemblement national a également déploré l’annonce faite par le gouvernement français de continuer à accueillir massivement migrants, alors que selon le parti « nous ne sommes plus en mesure d’assumer ni d’assimiler ». Contrairement au RN, plusieurs élus municipaux de gauche ont fait part de leur désir d’accueillir les réfugiés fuyant les talibans. Toutefois, le RN considère cela comme dangereux et estime que c’est « faire courir un risque évident à leurs concitoyens ».

Depuis dimanches que les talibans ont pris le contrôle du pays avec la fuite du président, les afghans craignent une situation chaotique et cherchent désespérément à partir du pays. Ils ont pris d’assaut l’aéroport de Kaboul attendant des bons samaritains pour les faire partir du pays peu importe la destination. Cependant la majorité des pays dont les avions décollent de l’aéroport pour l’instant, n’évacuent que les citoyens.