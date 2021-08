Dans un article publié mercredi, le magazine économique Forbes a déclaré que la chanteuse et actrice Rihanna valait désormais 1,7 milliard de dollars, en devenant « la musicienne la plus riche du monde ». Sur cette fortune, 1,4 milliard de dollars sont alimentés par la société de cosmétiques de Rihanna, Fenty Beauty, selon Forbes, tandis que sa lingerie, Savage Fenty, vaut 270 millions de dollars. Depuis son lancement en 2017, Fenty Beauty, qui met l’accent sur l’inclusivité, a généré plus de 550 millions de dollars de revenus annuels, dépassant les entreprises de mode et de cosmétiques d’autres célébrités, notamment Kim Kardashian, Jessica Alba et Kylie Jenner, a rapporté Forbes.

La co-fondatrice de Bluestock Advisors, Shannon Coyne, a déclaré à Forbes que le succès de Rihanna avec sa société de produits de beauté est dû au fait que les consommateurs n’avaient pas auparavant de ligne de produits de beauté qui leur convient. « Beaucoup de femmes pensaient qu’il n’y avait pas de lignes adaptées à leur teint. C’était clair, moyen, moyennement foncé, foncé », a déclaré Coyne.

Elle a remporté neuf Grammys

La chanteuse « Umbrella », qui n’a pas sorti d’album depuis “ANTI” en 2016, avait précédemment déclaré à Forbes qu’elle et le conglomérat français de produits de luxe LVMH avaient dû fermer leur joint-venture maison haut de gamme en raison de la pandémie actuelle du Covid-19. Agée seulement de 33 ans, Rihanna a sorti son premier album studio en 2005. Elle a depuis sorti sept autres albums et remporté neuf Grammys. Elle est connue sur Instagram, où elle compte 103 millions d’abonnés, sous le nom de “badgalriri“, et elle utilise souvent la plate-forme pour faire connaître ses marques.