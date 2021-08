Les familles Soglo et Vieyra préparent les funérailles de l’ex-première dame du Bénin, Rosine Vieyra Soglo. Décédée le 25 juillet 2021, l’ancienne députée sera inhumée dans quelques semaines. Si la date et le lieu des obsèques n’ont pas encore été dévoilés, on connait l’identité de la personne qui va prendre la tête de l’organisation de ses funérailles. La cheffe d’orchestre est Vicentia Boco, ancienne ministre et ancienne présidente de l’Institut national pour la promotion de la femme (INPF).

L’ex-président du Bénin, Nicéphore Soglo, ses fils et la famille Vieyra ont choisi de confier les funérailles de l’ancienne première dame Rosine Vieyra Soglo à une femme. C’est sur l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur, Vicentia Boco qu’ils ont jeté leur dévolu. Sans doute, à cause de l’activisme politique de cette dame dans la lutte pour l’émancipation des femmes et des enfants malheureux.

Vicentia Boco est chargée de rechercher et de s’associer à d’autres experts pour accomplir sa mission. Elle va établir les grandes articulations de la cérémonie avec son équipe comme, le volet confessionnel et politique des manifestations. Mais, il revient aux deux familles de la défunte de déterminer le lieu et la date des obsèques. Selon les informations reçues, Vicentia Boco a déjà reçu mandat et les préparatifs ont déjà commencé.