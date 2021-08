Hier vendredi 27 août, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a répondu aux questions et préoccupations des internautes sur les sujets d’actualité. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a notamment répondu aux préoccupations d’un internaute sur la Route du Coton.

“Les entreprises sont en place”

A l’en croire, le projet n’a pas été abandonné. Le financement est bouclé et les entreprises en charge des travaux sont connues. En somme, le processus est lancé, et n’eût été les pluies de ces derniers mois, les travaux auraient démarré, selon le porte-parole du gouvernement. « Les entreprises sont en place, en principe au cours du mois d’octobre à venir , les travaux seront lancés » a-t-il déclaré.

L’objectif général de la Route du Coton est d’améliorer la productivité et la compétitivité de la filière coton, textile et habillement, favoriser la transformation et la valorisation locale du coton en vue de diversifier les débouchés sur les marchés sous régionaux, régionaux et internationaux, et créer des emplois directs et durables au profit des populations du C-4 notamment rurales. La réalisation du projet durera 4 ans pour la phase initiale. Il coûtera en tout 20 millions d’euros.