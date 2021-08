Un hélicoptère transportant des touristes a plongé jeudi matin dans un lac de cratère volcanique profond de la péninsule du Kamtchatka, à l’extrême est de la Russie. L’accident faisant huit personnes disparues et pour lesquelles, selon les autorités, on peut craindre le pire. Selon l’agence de presse russe, Interfax, des responsables régionaux ont indiqué que neuf personnes, dont deux pilotes, avaient survécu à l’accident ; mais ont rapporté plus tard que seuls huit survivants avaient été retrouvés alors que la recherche des autres se poursuivait. L’hélicoptère transportait 16 personnes.

Un incident malheureux…

Le Kamtchatka, la péninsule à l’est de la Russie, abrite de nombreux volcans et est connu pour sa beauté sauvage et sa riche faune. La réserve de Kronotsky, qui possède le seul bassin de geysers de Russie, est une attraction touristique majeure du Kamtchatka et des hélicoptères y transportent régulièrement des touristes. Le ministère russe des urgences a déclaré que « 13 touristes et trois membres d’équipage » se trouvaient à bord de l’hélicoptère lorsqu’il s’est écrasé dans un brouillard épais. L’hélicoptère, un Mi-8, fabriqué à l’époque soviétique il y a 37 ans, a coulé dans le lac Kurile, qui s’est formé dans un cratère de volcan de la réserve naturelle.

Sur les 16 personnes à bord, seules huit personnes ont survécu. Et, selon l’équipe de secours, elles ont dû nager environ 9 mètres dans une eau glacée à 5 à 6 degrés Celsius pour rejoindre la rive du lac. L’épave de l’hélicoptère, elle, a été retrouvée à environ 700 mètres de la rive du lac, à 137 mètres de profondeur. Le lac Kurile va jusqu’à 316 mètres de profondeur et couvre une superficie de 77 kilomètres carrés. Maintenant donc les recherches se poursuivaient pour trouver les huit autres passagers restants.

Cependant, les circonstances de l’accident et l’environnement hostile laissaient peu d’espoir aux équipes de secours. L’hélicoptère, un bimoteur conçu dans les années 1960, était exploité par Vityaz-Aero, un transporteur privé local. Mais même si son directeur a affirmé que l’engin de vol avait récemment fait l’objet d’une maintenance et était en bon état ; les procureurs régionaux déclaré enquêter sur une éventuelle violation des règles de sécurité de vols.