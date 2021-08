Le PDG et concepteur en chef de l’Entreprise russe de recherche scientifique des systèmes hypersoniques, Alexander Kuranov estdétenu dans une affaire pénale de haute trahison. Le tribunal de Lefortovo de Moscou a confié ce jeudi à l’agence de presse Tass qu’il a émis un mandat de placement en détention provisoire pour deux mois contre lui. « Le tribunal Lefortovo de Moscou a décidé de choisir la garde à vue pour une durée d’un mois et 28 jours, c’est-à-dire jusqu’au 9 octobre 2021 comme mesure de retenue pour Kouranov soupçonné d’avoir commis un crime prévu à l’article 275 du code pénal russe », a déclaré la porte-parole du tribunal.

Soupçonné d’avoir transmis des données des services spéciaux étrangers

Une source a confié à l’agence de presse que les enquêteurs du Service fédéral de sécurité (FSB) de la Russie ont mené des recherches sur les lieux de résidence et de séjour du scientifique à Saint-Pétersbourg et l’ont accompagné à Moscou afin qu’il y soit détenu. Selon les données de la source, Kuranov est soupçonné d’avoir transmis des données de recherche scientifique à des services spéciaux étrangers. Le FSB n’a pas encore porté plainte contre Kuranov.

Alexander Kuranov est docteur en sciences techniques et professeur de la chaire des systèmes et technologies de contrôle à l’Université polytechnique d’État de Saint-Pétersbourg, PDG et concepteur en chef de l’Entreprise de recherche scientifique des systèmes hypersoniques au sein du Groupe Leninets, a rapporté l’agence citant ses sources. Il s’est engagé dans les technologies scientifiques liées aux hydrocarbures dans les avions.