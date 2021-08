La plateforme de sélection des nouveaux bacheliers apresmonbac.bj ouverte depuis le lundi 23 août dernier. C’est par un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique que l’annonce a été faite. La plateforme de recueil des choix de filières dans les universités publiques reste ouverte jusqu’au dimanche 5 septembre 2021 à minuit.

Chaque nouveau bachelier va pouvoir y indiquer ses trois choix de filières dans lesquelles il souhaite faire ses études universitaires. Selon le communiqué, cette phase de recueil des trois choix de filières est réservée à tous les bacheliers de 2021, titulaires d’un baccalauréat classique ( séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3), en vue de leur sélection et de leur classement à titre de boursiers, de formations partiellement payantes et d’aides universitaires.

« Aucun dossier physique ne sera reçu au ministère ni dans les universités publiques du Bénin. Tout se fera via la plateforme », indique le communiqué. La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique renseigne les nouveaux bacheliers que la plateforme est accessible via le lien https://apresmonbac.bj. Elle exhorte ces nouveaux bacheliers à bien s’approprier du guide d’orientation mis à leur disposition afin de faire des choix judicieux.