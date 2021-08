Justice a été finalement rendue au peuple Ogoni de l’État de Rivers au Nigéria ce mercredi devant la Haute cour fédérale d’Abuja. La compagnie pétrolière multinationale, Shell Petroleum Company, a accepté de payer une somme de 45,9 milliards de nairas, soit 110,9 millions de dollars au peuple pour les pertes subies par des déversements de pétrole dans les années 70.

La compensation monétaire ordonnée par une haute cour fédérale, il y a 11 ans, sera versée aux communautés par l’intermédiaire de leur avocat, Me Lucius Nwosu. Shell Petroleum Company, par l’intermédiaire de son avocat, Me Aham Ejelamo, a annoncé mercredi la décision de payer l’argent. « L’ordre de paiement de 45,9 milliards de nairas (110,9 millions de dollars) aux plaignants vise à satisfaire entièrement et à titre définitif le jugement rendu », a déclaré la filiale nigériane de Shell, la Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), dans un communiqué.

Shell n’accepte aucune responsabilité

L’origine du grief de la communauté contre Shell remonte à une rupture de l’un des pipelines de l’entreprise en 1970. Shell a déclaré qu’elle maintient que les dommages environnementaux ont été causés par des « tiers » lors d’une guerre civile qui faisait rage à l’époque. Par ailleurs, la filiale de Shell « n’accepte aucune responsabilité pour ces déversements, les sites affectés dans la communauté d’Ebubu ont été entièrement restaurés », a déclaré la société.

En 2010, un tribunal fédéral avait ordonné à Shell de payer 17 milliards de nairas à la communauté. La compagnie a contesté en vain la décision à plusieurs reprises, y compris la dernière fois devant la Cour suprême en novembre. En février, Shell a engagé une procédure d’arbitrage contre le gouvernement nigérian auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de la Banque mondiale à la suite de ses tentatives infructueuses d’annuler la décision de 2010.