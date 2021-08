Depuis près de deux années maintenant, les autorités taiwanaises n’ont eu de cesse de dénoncer des velléités chinoises d’annexion. Le fait est que Pékin considère l’état insulaire comme une province ‘’renégate’’ à réunifier, par la force si nécessaire. Et les forces militaires chinoises, notamment, l’Armée populaire de libération (APL) et sa marine, de mener dans les eaux autour de l’île, de véritables démonstrations de force pour faire comprendre à Taïwan, qu’il n’avait d’autres choix que d’accepter la souveraineté de la Chine. Ce Mardi encore, la Chine menait des exercices militaires d’assaut près du pays en réponse à des « ingérences extérieures et provocations des forces indépendantistes » de Taïwan.

Pékin de nouveau menaçant…

Dans une brève déclaration, le commandement du théâtre oriental de l’APL a déclaré que des navires de guerre, des avions anti-sous-marins et des avions de chasse avaient été envoyés près de Taïwan pour mener « des tirs d’assaut conjoints et d’autres exercices avec des troupes réelles ». Bien que la déclaration ne donne pas de lieu exact pour les exercices, de nombreux exercices chinois, selon la presse, ont eu lieu « près des îles Pratas contrôlées par Taïwan, dans la partie supérieure de la mer de Chine méridionale, et autour du canal de Bashi au large du sud de Taïwan qui mène vers le Pacifique ».

En outre, les véritables motivations des autorités chinoises pour de telles démonstrations de puissance militaire ne sont également pas très explicites. Cependant, chaque déploiement de matériels de guerre et d’exercices dans les eaux près de Taïwan ont toujours succédé à un développement politique qui a vu soit un rapprochement de Taïwan aux USA ; soit une déclaration indépendantiste des autorités taiwanaises. Cette fois selon la presse taiwanaise, les exercices pouvaient être corrélés à l’approbation aux USA en début du mois, de la vente d’armes à Taïwan d’un système d’artillerie évalué à 750 millions de dollars.

En juin, suite à la visite de sénateurs américains sur l’état insulaire, le ministère chinois de la Défense a déclaré que ce voyage des officiels américains, « extrêmement irresponsable », avait sérieusement endommagé les fondements des relations sino-américaines et la stabilité du détroit de Taïwan. Et le porte-parole du ministère Wu Qian de préciser dans un communiqué que : « Si quelqu’un ose séparer Taïwan de la Chine continentale, l’Armée populaire de libération ripostera et sera déterminée à protéger l’unité nationale et l’intégrité territoriale à tout prix ».