Au Mali, le pouvoir va bien finir par choir entre les mains d’un civil. Et quand viendra l’heure de la compétition présidentielle en 2022, il y aura très probablement Seydou Mamadou Coulibaly dans les starting blocks. En effet, selon l’hebdomadaire Jeune Afrique, cet homme d’affaires de 56 ans, ne fait plus mystère de son intérêt pour le fauteuil présidentiel. Le PDG du bureau d’études privé CIRA SAS (Conseil, ingénierie et recherche appliquée) se tourne vers la politique, prenant exemple sur le président béninois Patrice Talon.

“Quand il s’est lancé, Patrice Talon a considéré que le moment était venu…”

C’est du moins ce qu’a confié l’un de ses conseillers à Jeune Afrique. « L’exemple, c’est Talon. Quand il s’est lancé, Patrice Talon a considéré que le moment était venu de mettre son génie au service de son peuple. C’est l’état d’esprit de Seydou Mamadou Coulibaly » a-t-il déclaré. L’homme d’affaires espère remporter l’adhésion de ses compatriotes en se présentant à eux comme un homme neuf, différent des autres loups de la classe politique traditionnelle.

Un ancien député malien dira même que son pays est dans une situation où les partis politiques n’ont plus le vent en poupe. Pour redynamiser l’électorat et créer beaucoup plus d’engouement autour d’un candidat, « il faut qu’il soit un homme neuf, du genre Seydou Mamadou Coulibaly » a t-il poursuivi.