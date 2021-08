L’Allemagne a envoyé lundi une frégate dans la région indopacifique pour la première fois en près de 20 ans. Et en une action qui pourrait mettre à rude épreuve les relations délicates de Berlin avec Pékin. Le gouvernement d’Angela Merkel se joint aux gouvernements des autres pays occidentaux pour étendre leur présence militaire dans la région, alors qu’ils sont confrontés à une inquiétude croissante face aux ambitions territoriales de la Chine. Le navire devrait traverser la mer de Chine méridionale à la mi-décembre, ce qui en fait le premier navire de guerre allemand à traverser la région depuis 2002.

« Nous défendons nos valeurs et nos intérêts… »

La frégate de la marine allemande “Bayern” a appareillé lundi pour la région indopacifique, avec les aspirations de Berlin à jouer un petit rôle dans l’impasse géopolitique entre la Chine et l’Occident. Le premier déploiement de ce type en près de 20 ans qui selon la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer, vise à défendre la liberté de navigation dans les eaux internationales, à protéger les “sociétés ouvertes” et à exprimer le soutien du pays aux partenaires régionaux partageant « les valeurs » de l’Allemagne.

Dans un communiqué, Mme Kramp-Karrenbauer déclarait : « Nous voulons que le droit existant soit respecté. (…) Pour nos partenaires de l’Indo-Pacifique, c’est une réalité que les routes maritimes ne sont plus ouvertes et sécurisées. (…) nous défendons nos valeurs et intérêts avec nos partenaires et alliés ». Selon le ministère allemand de la Défense, le “Bayern” contribuera à faire appliquer le régime de sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord.

Mais également, il aidera à soutenir respectivement les missions de l’OTAN et de l’UE, les opérations “Sea Guardian” et “Atalanta“. Cependant, la ministre allemande a insisté sur le fait que la mission n’était dirigée contre aucun pays en particulier. De fait, les responsables à Berlin ont déclaré que la marine allemande s’en tiendrait aux routes commerciales communes; la frégate ne devant pas traverser le détroit de Taïwan.