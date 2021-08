Le mois dernier, les autorités malgaches ont annoncé avoir déjoué un complot visant à « éliminer et neutraliser » un certain nombre de personnes, dont le président Andry Rajoelina. Cette tentative est survenue un mois après une autre tentative infructueuse de tuer le chef de la police nationale. « Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d’élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches dont le chef de l’État », avait affirmé la procureure générale, Berthine Razafiarivony le 22 juillet.

Depuis lors, plusieurs suspects ont été arrêtés dont des hauts gradés de forces de défense et de l’ordre d’après un communiqué de la procureure générale dimanche. « Sur le projet d’assassinat du Président de la République, à ce jour, 21 personnes ont été arrêtées », a indiqué la procureure précisant que ces personnes font l’objet d’une enquête. « Parmi les 21 personnes arrêtées, 12 sont des militaires et gendarmes en activité dont cinq généraux, deux capitaines et cinq sous-officiers. Il y a aussi quatre gendarmes et militaires retraités nationaux et étrangers et cinq autres civils », précise la procureure générale.

14 ont été placées en garde à vue

Parmi ces 21 personnes, « 14 ont été placées en garde à vue », d’après la procureure. Juste après la tentative, six personnes avaient été mises aux arrêts dont deux Français, pour avoir été soupçonnées d’être impliquées dans la manœuvre. Dans le cadre des enquêtes, la police a indiqué avoir mis la main sur 209 300 euros qu’elle a saisi, de même qu’un fusil et deux voitures.