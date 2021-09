Le sport en Suisse est dominé notamment par le football. Il faut l’avouer le football a offert au monde des moments uniques et sublimes et est la cible de bien plus d’un pari sportif dans le pays. Bien que la Suisse n’ai pas une pléthore de joueurs qui aient gravé leur nom dans l’histoire, le fait de partager une frontière avec la France leur permet de partager un tant soit peu les exploits de ces derniers.

Et les fans du cuir rond sont connus pour faire beaucoup de paris sportifs dans ce pays. Découvrons les joueurs les plus appréciés dans le pays.

Fabien « Fabulous » Barthez

Décontracté et pourtant plein d’assurance, ce gardien des bleus a été un élément essentiel de l’équipe de France pendant une décennie. Sa boule à zéro est iconique, comme l’ont été ses arrêts tout au long de sa carrière. En sélection de France pendant la Coupe du Monde de 1998, on se rappellera longtemps ses arrêts presque miraculeux face à l’attaque tant crainte du Brésil de l’époque. Il a longtemps été l’un des piliers de l’équipe de France et c’est « surement le meilleur gardien » qui y jamais joué dit Varieur Montague, un journaliste sportif.

Thierry « Titi » Henry

Titi c'est le meilleur buteur en équipe nationale de France de l'histoire avec 51 buts inscrits. Membre du onze qui a remporté la Coupe du Monde en 1998. Avant sa retraite en 2014, l'attaquant français a joué pour plusieurs clubs où il s'est imposé comme un membre indispensable. Il a remporté plusieurs trophées avec Arsenal, le FC Barcelone et est considéré à ce jour comme l'un des plus grands joueurs du football français. Il a été élu meilleur joueur européen de l'année en 2002 et 2003 et soulier d'or en 2004.

Avant de parler du numéro 1 de notre liste, voici quelques autres joueurs qui ont aussi fait parler d’eux dans le football en Europe :

Laurent Blanc

Didier Deschamps

Lilian Thuram

Samuel Eto

Zlatan Ibrahimovic

Iker Casillas

… et bien d’autres.

Zinedine « Zizou » Zidane

Si on devait désigner un meilleur footballeur français de tous les temps, ce serait sûrement Zizou. Pas seulement, parce qu’il a littéralement fait gagné la Coupe du Monde de 1998 à l’équipe nationale en inscrivant deux buts face au Brésil. Mais aussi pour toutes ses autres performances exceptionnelles tant en club qu’en sélection nationale.

La liste des exploits de ce joueur est très longue et celles de ces trophées et distinctions n’est pas en reste. Au-delà de ses prouesses sur le terrain, l’international français est très apprécié pour son caractère amicale, respectueux et très engageant. Il est la définition de la star modèle du football. Et ses exploits en tant qu’entraineur du Réal Madrid ne font que confirmer son génie.

Pour conclure

Voici notre liste des 3 joueurs qui ont marqué l'histoire du football français et qui sont également très populaires en Suisse. Beaucoup d'autres noms peuvent être ajoutées à cette liste. Mais voici selon nous, ceux-là qui ont pu à une époque inspirer toute une génération jeunes joueurs et faire trembler le cœur de tous les passionnés du ballon rond. Ils sont à l'origine de moments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire.

