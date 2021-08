Au Tigré, les combats entre les forces de la région et les forces éthiopiennes connaissaient un tournant en juin dernier. Après neuf mois de luttes pour le contrôle de la région contestée, les forces tigréennes reprenaient la capitale régionale, Mekele, le 28 juin. Des « mois de combats » au cours desquels, selon les organisations humanitaires, les civils ont « enduré (…) de graves violations des droits humains, y compris des crimes de guerre, de la part de toutes les parties ». Et ce dimanche, la compagnie panafricaine, Ethiopian Airlines, en réponse à des accusations d’avoir participé au conflit et contribué « aux crimes », faisait une déclaration officielle.

« Ethiopian Airlines fermement réfute toutes les récentes allégations »

Récemment une plate-forme en ligne, ‘’OMNA TIGRAY’’ accusait la compagnie aérienne Ethiopian Airlines d’avoir aidé au « génocide » au Tigré en y transportant « armes et soldats ». La plateforme qui se veut un creuset de réflexions et de « plaidoyer en faveur d’un développement économique du pays en réponse à la guerre génocidaire », lançait une campagne en ligne de boycott d’Ethiopian Airlines. Selon le mouvement en ligne, la compagnie aérienne basée à Addis-Abeba aurait activement participé au conflit en se servant de ses avions pour convoyer vers la région en conflit, « armes et soldats ».

Des accusations qui venaient s’ajouter à celles, l’an passé, de discrimination ethnique dans son personnel, vis-à-vis des employés de la minorité ethnique tigréenne. Les militants réclamaient entre autres qu’Ethiopian Airlines soit exclue du groupe de compagnies aériennes de ‘’Star Alliance’’, une alliance de compagnies aériennes fortes de 26 membres dont United Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines et Turkish Airlines.

Ce dimanche, la compagnie a nié toutes les allégations concernant son implication dans le transport d’armes et de soldats vers la région du Tigré. Dans une déclaration sur Twitter, la compagnie aérienne a déclaré : « Ethiopian Airlines réfute fermement toutes les récentes allégations sans base et infondées qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l’implication de la compagnie aérienne dans le transport d’armement de guerre et de soldats vers la région du Tigré ».

Selon le transporteur éthiopien, certaines personnes utilisant des « photos retouchées, anciennes et sans rapport » tentaient de ternir la réputation de la compagnie aérienne. Aussi réitérait-elle que la compagnie suivait « tous les règlements mis en place par les réglementations sur les marchandises dangereuses de l’IATA et d’autres règles régionales et internationales de transport aérien ».