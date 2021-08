Grièvement blessé par balles réelles lors de violents affrontements le long de la frontière de Gaza il y a neuf jours, un sniper israélien de 21 ans, Barel Hadaria Shmueli, a succombé ce lundi à ses blessures. Peu de temps après l’annonce de la mort du soldat, le Premier ministre Naftali Bennett a tweeté qu’il avait reçu la « nouvelle amère avec une profonde tristesse » et qu’il n’y avait « pas assez de mots pour réconforter la famille en deuil ». Le Premier ministre a décrit l’officier de la police des frontières Shmueli comme un « guerrier dans la vie et un guerrier dans la mort », comme quelqu’un qui « s’est battu pour sa vie jusqu’au dernier moment, tandis que toute la nation d’Israël priait pour lui ».

Le président israélien Isaac Herzog a présenté ses condoléances à la famille de Shmueli lundi après-midi, tweetant que la nouvelle du décès de Shmueli est « très triste et douloureuse », et que lui et son épouse Michal « embrassent la famille et partagent le lourd chagrin causé par le décès de leur cher et bien-aimé fils », et a noté qu’il avait été en « contact constant » avec la mère de Shmueli Nitza au cours de la semaine dernière, offrant des prières pour son rétablissement, avec le reste d’Israël. Conformément à la tradition juive, le président a terminé son tweet par « Que sa mémoire soit une bénédiction ».

Une blessure grave à la tête

Shmueli avait été touché par une fente dans la clôture frontalière et a été évacué par hélicoptère vers le centre médical Soroka à Be’er Sheba. Le tireur d’élite a subi une grave blessure à la tête et a subi une intervention chirurgicale peu de temps après son arrivée à l’hôpital, selon le directeur adjoint de l’hôpital. Après l’opération, il avait été transféré dans une unité de soins intensifs où il respirait à l’aide d’un ventilateur et était dans un état critique, a déclaré le porte-parole du Soroka Medical Center. Des images de l’incident montrent des manifestants palestiniens s’approchant de la clôture frontalière, jetant des pierres sur l’officier, l’un d’eux tirant à travers la fente.