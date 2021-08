Alors que l’OMS affirme à coup de communiqué que la troisième dose de vaccin n’est pas forcément nécessaire à cette étape, plusieurs pays occidentaux dont la France, Israël et les USA ont d’ores et déjà choisi le chemin inverse. La matérialisation de ce choix est la récente décision du président Joe Biden de se faire injecter une troisième dose de vaccin pour lutter contre le coronavirus, plus particulièrement le variant delta.

Pour rappel, ce variant fait des ravages un peu partout dans le monde y compris en Afrique qui était jusque-là épargnée. Dans un entretien diffusé ce jeudi, Joe Biden a révélé qu’il allait recevoir une autre dose de vaccin. «Nous allons recevoir les rappels» a-t-il affirmé. Aux USA, les adultes ayant reçu leurs deux doses pourraient demander une troisième dose 8 mois après la deuxième qu’ils ont reçue si les autorités sanitaires valident cette décision.