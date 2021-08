Les vaccins contre le nouveau coronavirus continuent d’être examinés de très près. En effet, selon un communiqué de l’agence danoise du médicament, un éventuel lien entre le syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique, et la vaccination anti- Covid-19 est en train d’être examiné. L’étude a commencé après l’apparition d’un cas suspect chez un adolescent ayant été vacciné.

L’agence danoise de médicaments fait ses recherches en collaboration avec l’agence européenne de médicaments. L’objectif est de savoir s’il s’agit d’un autre effet secondaire des vaccins contre le Covid-19. « L’agence danoise du médicament, en collaboration avec l’EMA (agence européenne des médicaments), cherche à savoir si un état inflammatoire rare, le PIMS, précédemment observé comme un effet secondaire du Covid-19 chez les enfants et les adolescents, peut également survenir à la suite d’une vaccination », a fait savoir l’agence danoise du médicament dans son communiqué.

Le lien avec le vaccin n’a pas été documenté

L’agence danoise fait tout de même remarquer qu’ « un lien avec le vaccin n’a pas été documenté, mais il ne peut pas non plus être exclu ». Notons que le Danemark a réussi à faire vacciner près de 70% de sa population soit plus de de 4 millions de personnes. Parmi cet effectif, on dénombre 300.000 personnes dont l’âge est compris entre 12 à 19 ans.