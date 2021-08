Ce jeudi 26 août 2021, le Japon a suspendu l’utilisation de 1,63 million de doses du vaccin Covid-19 de Moderna. La suspension intervient plus d’une semaine après que le distributeur national eut reçu des informations faisant état de contaminants dans certains flacons. Moderna et le Japon ont tous deux déclaré qu’aucun problème de sécurité ou d’efficacité n’avait été identifié et que la suspension n’était que par mesure de précaution.

« Moderna confirme avoir été informé de cas de particules dans les flacons de produits pharmaceutiques de son vaccin Covid-19 », a déclaré le fabricant américain de vaccins dans un communiqué, ajoutant qu’il avait mis le lot en question et deux lots adjacents en attente. « La société enquête sur les rapports et reste déterminée à travailler rapidement avec son partenaire, Takeda, et les régulateurs pour résoudre ce problème », a-t-il ajouté, faisant référence au japonais Takeda Pharmaceutical, qui distribue le vaccin dans le pays.

Un problème de fabrication

Un responsable du ministère japonais de la Santé a déclaré que Takeda avait découvert les flacons contaminés pour la première fois le 16 août et avait signalé le problème au gouvernement mercredi. Le retard était dû au fait que Takeda avait besoin de temps pour recueillir des informations sur les flacons touchés et où ils se trouvaient dans le pays, a déclaré le responsable. Moderna a déclaré que la contamination pourrait être due à un problème de fabrication dans l’une des lignes de production de son site de fabrication sous contrat en Espagne.

Le problème se limite à quelques lots

Un porte-parole de la société a ajouté que le lot de production concerné, ainsi que deux autres lots retenus par prudence car ils ont été traités avant et après les lots concernés, étaient destinés à être distribués uniquement au Japon. La société pharmaceutique espagnole Rovi, qui embouteille les vaccins Moderna pour des marchés autres que les États-Unis, a déclaré qu’elle enquêtait sur une éventuelle contamination des doses de Moderna et que le problème semblait se limiter à quelques lots destinés au Japon.