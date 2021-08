Triste nouvelle pour la famille de la miss Vanessa Soares. La reine de beauté est passé de vie à trépas au cours d’une opération pendant laquelle on devrait lui retirer une tumeur. Malheureusement, la miss n’a pas survécu à l’opération et elle s’est éteinte mercredi dernier. “Que Dieu vous réconforte tous dans ce moment de douleur et de consternation“, a affirmé dans un communiqué le Collège Estácio dans lequel Mlle Soares était étudiante en soins infirmiers.

Selon nos recoupements d’informations, la reine de beauté a été admise aux urgences de Cosme Silva mardi soir avant d’être transférée dans l’hôpital général de Roraima après avoir ressenti des douleurs atroces dans l’abdomen. Sur place, Vanessa Soares a subi des tests qui ont permis de détecter une tumeur non loin de son foie.

Pendant l’opération qui devait permettre de sauver la vie à cette triple gagnante du concours de beauté, elle n’a pas pu rouvrir les yeux. Une bien triste nouvelle pour la reine de beauté qui s’en est allée dans la fleur de l’âge. La Miss Rorainópolis en 2016 et 2020, et Miss Teen Roraima en 2018 était à peine âgée de 21 ans selon nos recoupements d’informations.