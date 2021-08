Le célèbre animateur Yves de Mbella de la Nouvelle Chaine Ivoirienne a été suspendu suite à la polémique générée sur les réseaux sociaux par une séquence de son émission « La télé d’ici vacances ». En effet, les réseaux sociaux se sont enflammés suite à la démonstration faite par l’invité de l’émission. Ce dernier qui serait un ancien « violeur » est intervenu dans l’émission pour parler de la thématique.

La démonstration…

L’animateur lui a par la suite demandé de faire une démonstration de comment il procédait à son acte. « Est-ce que tu peux nous montrer comment tu faisais tes viols ? », a lancé l’animateur suivi d’une démonstration faite sur mannequin. Suite à la polémique générée par la séquence, la direction de la NCI a pris une série de mesures.

Selon l’annonce qui a été faite par le canal d’un communiqué qui a été rendu public ce mardi 31 août, les séquences incriminées ont totalement été supprimées à titre de mesures conservatoires des pages Facebook et Instagram. « Nous avons annulé toutes les rediffusions de cet épisode de La Télé d’ici Vacances et nous avons suspendu l’animateur. », a poursuivi le communiqué de la direction de la télévision ivoirienne.

Les excuses de la NCI

« Nous tenons à réexprimer notre attachement au respect des droits humains et en particulier à ceux des femmes, nos profonds regrets et notre solidarité avec les femmes victimes de violence et d’abus de toutes sortes », a martelé le communiqué de la direction.