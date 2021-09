Considéré comme le grand trafiquant de drogue français, le Franco-Algérien Moufide Bouchibi a été condamné ce jeudi en France à 16 ans de prison pour le trafic de plusieurs tonnes de cannabis en 2011. Sa condamnation par le tribunal correctionnel Bordeaux est assortie d’une période de sûreté des deux tiers, d’une amende de 4 millions d’euros et d’une amende douanière de 2 millions d’euros.

En 2015, le même tribunal l’avait condamné lors d’un premier procès en son absence à 20 ans de prison, tenant compte d’un état de récidive, et à 1 million d’euros d’amende. En cavale depuis neuf ans, il a été arrêté en mars dernier à Dubaï et extradé vers la France pour son jugement. Agé de 41 ans, le mis en cause a contesté les faits qui lui sont reprochés et a également mis en cause les écoutes téléphoniques qui sont au cœur de la procédure. Il a assuré qu’« un seul enquêteur (l)’identifiait».

Condamné d’avance

Selon le vice-procureur Mathieu Fohlen qui a détaillé les contenus des appels téléphoniques interceptés, Bouchibi « était en capacité logistique d’envoyer en simultané des convois différents sur des itinéraires différents, avec des quantités astronomiques de résine de cannabis ». D’après Me Thomas Bidnic avocat du prévenu, son « client était condamné d’avance et la démonstration vient d’en être faite ». Il a annoncé son intention de faire appel du jugement. Pour rappel, dix-huit ans de prison avaient été requis contre lui le vendredi 3 septembre.