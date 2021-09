C’est une opération attendue par les populations depuis plus de 50 ans selon le ministre du cadre de vie José Didier Tonato. Il s’agit du dragage de Lac Ahémé. Ce lac qu’a chanté GG Vickey, bénéficiera d’un financement de 22 milliards de Francs Cfa pour le début de son dragage. C’est le ministre du cadre de vie qui a porté l’information aux médias lors d’une sortie médiatique à Cotonou.

” Relancer la production halieutique “

« Le lac est complètement engorgé, ensablé et il faut le draguer. Aujourd’hui, on commence par le chenal le plus critique pour enclencher un dragage gravitationnel naturel du lac Ahémé et réhabiliter cet écosystème naturel et relancer la production halieutique au niveau » de ce lac, a déclaré José Didier Tonato. Cette opération de dragage va d’après lui, permettre à toutes les populations qui vivent autour de cette grande nappe d’eau naturelle de recouvrer une certaine forme d’activité et un regain d’activités économiques.

Notons que le lac Ahémé est alimenté par les eaux paresseuses de la rivière Couffo, qui rejoignent au sud celles du fleuve Mono, pour former un vaste delta aux environs de la Bouche du Roy. Le lac couvre une superficie d’environ 18 ha.