La réaction de la ministre belge des Affaires étrangères suite à la condamnation de Paul Rusesabagina n’est pas du goût de Kigali. Les autorités rwandaises ont annulé une rencontre qui était initialement prévue entre l’officielle belge et le chef de la diplomatie rwandaise suite à cette situation. Kigali déplore en effet un mépris « dont fait preuve le gouvernement du Royaume de Belgique envers le système judiciaire rwandais ».

« Les victimes du groupe FLN ont autant le droit à la justice que Paul Rusesabagina et ses co-accusés », avaient poursuivi les autorités rwandaises pour dénoncer les mots de la ministre belge des Affaires étrangères suite à la condamnation de Paul Rusesabagina. La cheffe de la diplomatie belge dénonçait par le canal d’un communiqué les conditions dans lesquelles s’est déroulé le procès de l’accusé.

Le procès et le jugement remis en cause

« Malgré les appels répétés de la Belgique à ce sujet, force est de constater que M. Rusesabagina n’a pas bénéficié d’un procès juste et équitable ; particulièrement en ce qui concerne les droits de la défense », déplorait la ministre belge. Pour Sophie Wilmès, « la présomption d’innocence n’a pas été respectée » et « ces éléments de facto remettent en question le procès et le jugement ». Rappelons que le mis en cause a écopé d’une peine de 25 ans de prison pour terrorisme ce lundi 20 septembre.