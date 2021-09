La pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) aura été une opportunité en or permettant à certaines personnes de s’enrichir illicitement. En effet, un influenceur du nom de PA7 aurait profité des aides covid du fonds de solidarité accordées par l’Etat français aux entreprises, pour se remplir les poches. Ce fonds visait à soutenir les sociétés tout au long de la crise sanitaire. Le montant de l’escroquerie est estimé à 5 806 592.

Un livreur qui empochait 16 000 euros

L’influenceur âgé de 24 ans dépensait l’argent dans un train de vie luxueux, dont il partageait les photos sur les réseaux sociaux. Cependant, les faits qui lui sont reprochés lui ont valu d’être expulsés de Dubaï le 25 août dernier, avant d’être mis en examen et placé en détention en France pour « escroquerie en bande organisée » et « blanchiment aggravé ». Les autorités françaises n’auraient cependant rien su, s’ils n’avaient pas mis la main sur un jeune livreur d’Uber Eats qui avait empoché la somme de 16 000 euros provenant du fonds de solidarité. Bien que ce dernier n’était pas éligible à cette aide publique, les autorités qui l’ont approché, ont par la suite découvert qu’il avait menti sur sa déclaration. Après de multiples investigations, elles ont découvert qu’il existait un grand réseau qui s’adonnait à cette pratique. Cette découverte a donc amené la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) du parquet de Paris à ouvrir une enquête.

Il faisait la promotion de plusieurs services suspects

Plusieurs signes ont permis de savoir que l’influenceur faisait un trafic douteux. Sur les réseaux sociaux, il faisait la promotion de plusieurs services suspects. « Les aides Covid, 4 500 euros à prendre en 48 heures. Qui va cracher sur 4 500 euros ? […] Tu envoies un message sur WhatsApp, on répond à tes questions, on monte ton dossier. C’est carré. Let’s go for the show » pouvait-on notamment lire. Selon les résultats de l’enquête, une demande de fonds de solidarité au nom de plusieurs clients aurait été faite par l’influenceur. Il est parvenu à le faire en substituant leurs domaines d’activité par ceux qui sont normalement éligibles pour les aides covid.

Pour visiblement avoir de bons dossiers, il a aussi augmenté le chiffre d’affaires de ces clients. Ceux-ci maintenant éligibles devraient verser à PA7 entre 30 à 50%du montant de la subvention, pour qu’elle soit blanchie par le biais de plusieurs sociétés écrans.