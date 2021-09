Révélé au monde avec la pandémie du coronavirus, le professeur Didier Raoult a été et continue d’être à l’origine de nombreuses polémiques concernant ses essais cliniques sur le Covid-19. Bien qu’il ait été controversé par ses pairs, Emmanuel Macron estime qu’il faut lui rendre hommage, bien qu’il pense que le professeur aurait contribué au faible taux de vaccination à certains endroits. « Didier Raoult a parfois une parole médiatique qui a conduit à des réactions et surréactions et qui peut-être a pu créer ces phénomènes », a répondu Macron à la question de savoir si le professeur, qui a officiellement pris sa retraite mercredi 1er septembre, en ait pour quelque chose dans les faibles taux de vaccination enregistrés à certains endroits.

Toutefois, le locataire de l’Elysée n’a pas voulu rentrer dans ces débats préférant reconnaitre l’apport du professeur sur le plan scientifique. « Moi je ne rentre pas dans ces débats, il faut qu’on continue à avoir de grands scientifiques, qu’ils participent à la construction de la science », a affirmé le président précisant cependant que « les controverses scientifiques n’ont pas vocation à devenir des controverses médiatiques quand on vit une pandémie en temps réel ».

“Il faut se rendre au consensus scientifique”

Pour Emmanuel Macron, il faut rendre justice au professeur. « Il faut rendre justice à Didier Raoult qui est un grand scientifique ». Par ailleurs, le président de la République française a regretté que « collectivement » ils aient pendant des mois « eu un mauvais usage du débat scientifique en faisant un débat médiatique ». « Sur ces sujets il faut se rendre au consensus scientifique et des autorités de santé », a déclaré le président précisant que les consensus c’est que le vaccin, qui l’objet de protestation chaque week-end en France, « est efficace », « sûr », et « de très loin le principal moyen de vaincre ce virus ».