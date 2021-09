Le tribunal judiciaire de Lille a condamné mardi un jeune homme, Ilies Z. à 13 mois de prison ferme et 12 mois de sursis probatoire. Il est reconnu coupable d’« apologie du terrorisme » et de « provocation à commettre un acte de terrorisme », qu’il a commis sur une période conforme à la durée de sa peine de prison ferme sur le réseau social twitter. Ilies Z. a également été reconnu coupable pour la détention et le transport de plusieurs armes de catégorie D sans motif légitime. Parmi ces armes, figure des pistolets de calibre 4,5 mm, un pistolet à plomb, une matraque télescopique, une arbalète de chasse de même que diverses munitions.

Lors d’une descente à son domicile, les forces de l’ordre avaient également mis la main sur deux plaques d’immatriculation usurpées. Des cagoules ont été retrouvées dans son véhicule, de même que plusieurs livres défendant une « vision extrémiste de l’islam », selon la présidente du tribunal. Dans 22 messages qu’il a publiés sur Twitter entre avril 2020 et mai 2021, le jeune homme, d’après la justice, faisaient l’apologie d’actes de terrorisme commis en France et à l’étranger. Des actes revendiqués pour la plupart par Deash. D’après la présidente du tribunal, il « glorifiait » les auteurs des attentats et faisait « l’éloge de la mort en martyr ».

“Je ne prévoyais pas du tout de faire quelque chose”

Il a également partagé sur la plateforme, des messages d’extrémistes invitant au djihad. Le jeune homme de 19 ans a également justifié le meurtre du professeur de lycée, Samuel Paty, « comparant le meurtrier à un compagnon du prophète ». Devant le tribunal, il a tenté vainement de convaincre les juges de son innocence affirmant qu’il ne se rendait pas compte de la gravité des faits. « Quand on rassemble tout ça, ça peut paraître gros, (…) mais je ne prévoyais pas du tout de faire quelque chose ou d’agresser quelqu’un (…) Les armes c’était du pur loisir », a-t-il affirmé.