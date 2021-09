Le géant américain de l’électronique Apple a dévoilé ce mardi l’iPhone 13 et un nouvel iPad Mini, élargissant la connectivité 5G et affichant des puces plus rapides et des appareils photo plus nets. L’iPhone 13 aura une nouvelle puce appelée A15 Bionic qui alimentera des fonctionnalités telles que la détection automatique lorsque l’appareil photo du téléphone est pointé sur du texte et sera disponible en cinq couleurs. Ce processeur est vendu comme le plus performant du marché. Il serait 50% plus rapide comparé à la concurrence.

Bien que la société basée à Cupertino, en Californie, n’ait annoncé aucune fonctionnalité ou produit à succès, les analystes s’attendent à ce que les clients qui s’accrochent à des modèles plus anciens comme l’iPhone X soient impatients de se mettre à niveau. Apple a déclaré que l’iPhone 13 aura des antennes 5G et des composants radios personnalisés pour des vitesses plus rapides et sera disponible en cinq couleurs. Il faut noter également que le téléphone fonctionne sous iOS15, la dernière version du système d’exploitation d’Apple.

La montre intelligente Series 7

L’iPhone 13 Pro commence à 999 $ et le Pro Max à 1 099 $, avec des offres de reprise allant jusqu’à 1 000 $. Les trois modèles seront disponibles le 24 septembre. « La concurrence continue de rattraper nos puces, pas seulement l’année dernière, mais même il y a deux ans », a déclaré Kaiann Drance, responsable marketing d’Apple iPhone. La montre intelligente Series 7 qui a également été dévoilée sera dotée d’un écran plus grand et d’une charge plus rapide. Il commencera à 399 $ et sera disponible plus tard cet automne.

“Rien de vraiment révolutionnaire”

La société a également mis à jour son iPad Mini avec une connectivité 5G et un design retravaillé qui le fait ressembler aux modèles iPad Air et Pro haut de gamme. Apple a aussi mis à jour son iPad de base avec un nouvel appareil photo pour travailler et apprendre à domicile. Le modèle de base iPad commence à 329 $ et le Mini à 499 $. Les deux seront disponibles la semaine prochaine. En général d’après les analystes, « il semble qu’il n’y ait rien de vraiment révolutionnaire annoncé, mais bien sûr, comme d’habitude, ils ont annoncé suffisamment d’améliorations pour au moins susciter un certain enthousiasme chez les consommateurs », a déclaré Rick Meckler, associé du bureau d’investissement familial Cherry Lane Investments.