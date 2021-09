La situation qui prévaut en Guinée-Conakry depuis dimanche 5 septembre 2021 avec l’arrestation du président Alpha Condé fait toujours la une de la presse. De son lieu d’exil, l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro aussi a suivi « avec tristesse les images humiliantes de l’arrestation du président Alpha Condé » et s’est exprimé ce mardi 7 septembre 2021. Après avoir réitéré son appel d’entre temps aux dirigeants qui violent la constitution, il demande aux nouveaux hommes forts de Conakry de préserver « la quiétude dans ces moments de troubles passagers ».

« J’ai suivi avec tristesse les images humiliantes de l’arrestation du Président Alpha Condé depuis ma terre d’exil », a entre autres affirmé Guillaume Soro . Il rappelle qu’il avait déjà prévenu que « la violation des constitutions engendrerait le désordre et le chaos ». Car, selon lui, « l’Afrique a changé. Les temps ont changé. La jeunesse africaine aspire au changement ». Il estime que « la jeunesse africaine ne croit pas aux messies ». Guillaume Soro a aussi rappelé son admiration pour le président Alpha Condé « du temps où il était opposant ». Le président Guinéen déchu, ancien leader de la FEANF, avait inspiré le leader de la FESCI qu’étais Guillaume Soro. A cause de cette proximité philosophique, idéologique et même corporatiste, l’ancien président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire a même reçu à Ferké sa terre natale, le désormais ex-président de la Guinée.

Mais, « devenu président de son pays, son homologue Alassane Ouattara lui demanda de m’interdire la terre africaine de Guinée ». L’ancien ministre Soro ne lui garde pas rancune pour autant. Au contraire, aujourd’hui, il est « profondément triste pour lui ». Et, il souhaite que l’Histoire « s’écrive et que démocratie se fasse ». Cela dit, il demande « que les nouvelles autorités guinéennes préservent la quiétude dans ces moments de troubles passagers ». Mieux, il désire que « ce soient les derniers soubresauts d’une Guinée qui renoue avec la paix et la tranquillité ».