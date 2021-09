Kanye West a renvoyé sans pitié son ingénieur de son pour avoir été en retard. Ce dernier aurait accusé plus de deux heures de retard alors que le chanteur l’attendait déjà en studio. Selon les informations rapportées sur cette situation par les médias américains, le désormais ex-collaborateur de Ye aurait justifié son retard par une panne qu’aurait connu son réveil.

“Tu es viré. Rentre chez toi”

Selon les conversations qu’il y a eu entre les deux et qui ont fuité dans la presse, le rendez-vous aurait été prévu pour se tenir à 9h30. A cette heure précise, la star de la musique américaine lui aurait laissé un message : « Bonjour. Au boulot », aurait-il envoyé comme premier message. Deux heures plus tard, le second message qui lui a été envoyé est : « Tu es viré. Rentre chez toi ». C’est alors que l’arrangeur s’est excusé en justifiant que son réveil était en panne.

“Arrête d’écrire.”

« Je suis vraiment désolé. Je n’ai pas d’excuse. J’avais mis mon réveil à 7h30 mais pour je ne sais quelle raison il n’a pas sonné. Je me suis levé à 11h08 avec des appels en absence et je me suis habillé le plus vite possible. (…) Je n’ai pas rappelé tout de suite parce que j’étais en panique et cherchais un taxi. Je sais que c’est inacceptable. Je suis désolé », lance-t-il. Mais la justification ne semble pas émouvoir son patron qui s’est permis une petite moquerie. « Arrête d’écrire. Va trouver Dieu », a répondu Kanye West à son texto.