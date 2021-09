Apple innove un peu plus à chaque version de son système d’exploitation mobile iOs pour ses téléphones intelligents et ses tablettes. La dernière monture de l’OS d’Apple est désormais sortie et le déploiement a déjà démarré sur certains terminaux de la marque. Une nouvelle fonctionnalité qui va ravir bon nombre de propriétaire d’iPhone a été annoncée sur la toile.

Il est désormais possible avec iOs 15, la dernière monture de l’OS mobile d’Apple, de pouvoir localiser un téléphone même quand il est éteint. C’est une petite révolution que la marque à la pomme apporte et qui n’était pas possible jusqu’à un passé récent. Des sources généralement bien introduites informent tout de même que le propriétaire d’un iPhone qui tourne sous iOs 15 peut s’il le souhaite, désactiver cette fonctionnalité.

Désormais plus besoin de stresser si votre iPhone est égaré ou est éteint et que vous ne savez plus où il se trouve à un moment si votre terminal tourne avec la dernière monture de l’OS d’Apple. Cela est possible parce qu’en mettant hors tension votre iPhone, il passe au mode économie d’énergie extrême équivalent à celui des balises d’Apple. Ainsi, l’iPhone pourra continuer à identifier les terminaux qui sont dans son entourage. L’iPhone pourra envoyer une position approximative en exploitant le réseau d’un gadget Apple (Mac, iPhone, iPad) qui est dans les environs. Une fonctionnalité similaire à celle des Airtag.