Selon Pierre Mignoni entraîneur du pilier droit de Lyon, Demba Bamba, le joueur de rugby a été la cible d’injures racistes après qu’il ait manqué son match face à Pau, il y a une semaine. Lors d’une conférence de presse samedi, le coach a dénoncé les attaques parlant d’un « monde d’imbéciles ». « Cet après-midi, il a répondu (sur le terrain) à certaines critiques très désagréables sur les réseaux sociaux. On tombe dans un monde d’imbéciles. Critiquer n’est pas grave. Insulter sur la couleur de peau, c’est différent. Le club a répondu », a expliqué Mignoni, suite à la nouvelle victoire de son équipe face à Perpignan (47-3).

L’entraîneur a souhaité que Bamba fasse fi des injures et se concentre plutôt sur son jeu. « J’attends de Demba Bamba qu’il répète ces performances. Je voulais lui donner l’opportunité de rebondir. J’attends de lui de la régularité sur le terrain et en dehors », a déclaré le coach. Pour sa part Demba Bamba, 23 ans, a estimé que l’attaque raciste dont il a été la cible sur les réseaux sociaux fait « partie du truc », et qu’il n’en tient pas compte. « Je n’étais pas revanchard. Je me suis concentré sur moi-même, je me suis resserré avec mes collègues », a déclaré le joueur.

Une autre attaque raciste

Par ailleurs, un autre joueur français de deuxième division, Ludo Radosavljevic, a été suspendu jeudi pour 26 semaines après qu’il ait reconnu avoir abusé racialement d’un joueur camerounais de Nevers, Christian Ambadiang. Après la défaite de son équipe à Aix-en-Provence au début du mois, Ambadiang a déclaré qu’il avait été traité de « mangeur de ban*nes ». Agé de 32 ans, Radosavljevic ne jouera plus avant le 25 avril 2022.