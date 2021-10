Le Bénin par sa position géographique attirait déjà la convoitise des trafiquants de drogues, mais on ne savait pas qu’ils pouvaient se permettre de stocker dans un magasin plus de 2.500 tonnes de cocaïne. C’est pourtant ce qu’ils ont fait. Il y en avait exactement 2.575.35 tonnes de cocaïne dans ce magasin découvert par les autorités en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants au Bénin. C’est du moins ce qu’a fait savoir Mario Mètonou, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) via un communiqué de presse.

L’entrepôt qui gardait les 2.240 plaquettes de cocaïne saisies se trouve à Ekpè PK 10 dans la commune de Sèmè-Kpodji. Il est la propriété de Zafer El Dorr, un libanais. Celui-ci l’a loué à Kouadio Kipre, un ressortissant ivoirien. Le contrat de bail court toujours. L’enquête qui s’est ouverte suite à la découverte de ces stupéfiants a déjà permis d’interpeller 11 individus. C’est- ce qu’indique le communiqué du procureur spécial de la Criet.

Des suspects de plusieurs nationalités

Ces suspects sont de diverses nationalités. Il y a d’un côté les africains ( béninois, des togolais burkinabé) et de l’autre les européens ( hollandais, allemands) et libanais. L’enquête suit son cours et le procureur spécial a déjà promis qu’il reviendrait vers le public sur les éléments nécessaires à son information en cas de besoin. Pour rappel, en juillet dernier, une autre affaire de trafic de stupéfiants avait déjà défrayé la chronique au Bénin.

En effet, 145 kilogrammes de cocaïne avaient été découverts au Port autonome de Cotonou, dans un conteneur de sucre cédé à la société Sonimex . Le PDG de cette entreprise Séraphin Yéto a été arrêté et placé en détention préventive en plus de 9 autres personnes dont le Dg de l’Ocertid, la structure qui lutte contre le trafic de stupéfiants au Bénin.