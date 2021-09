Lors du conseil des ministres du mercredi 22 septembre dernier, Alain Hinkati a été nommé Directeur Général des Douanes et droits indirects en remplacement de Charles Inoussa Saka Boco. A l’occasion de sa prise de fonction hier vendredi 24 septembre, M Hinkati a rappelé que le « programme d’actions du gouvernement (PAG) vise à doter notre pays des infrastructures de base, indispensables pour créer les conditions du mieux-être aux générations montantes et à venir » .

” Les dépenses de l’Etat ont consommé par an presque la totalité des revenus domestiques”

Les ressources doivent donc être mobilisées à tous les niveaux et particulièrement par l’administration douanière pour permettre au Bénin de réaliser cette noble ambition, fait savoir le nouveau Dg. Il informe par ailleurs que sa mission est de faciliter la prise d’un nouvel élan impulsé par le chef de l’Etat Patrice Talon et dont toute la douane béninoise est capable. En clair, il s’agit pour lui de « faciliter l’exploitation de tous les moyens humains, techniques, technologiques nécessaires pour sécuriser nos ressources douanières » .

« Nous devons démontrer à nos partenaires techniques et financiers, notre capacité à faire des efforts en interne pour pouvoir solliciter les concours financiers pour les nombreux projets sociaux et de réalisation d’infrastructures » a-t-il poursuivi. Le tout nouveau Dg espère pouvoir compter sur la bonne collaboration de toute l’équipe de l’administration douanière au niveau central et au niveau des régions pour accélérer les réformes engagées en vue de l’accroissement continue des ressources internes de l’Etat. En effet, informe-t-il, sur le dernier quinquennat, les dépenses courantes de l’Etat ont consommé par an presque la totalité des revenus domestiques, et l’administration douanière n’a mobilisé en moyenne que le tiers des recettes collectées par les régies financières.

“Redevenir de dignes disciples de Saint Mathieu”

« L’importance des efforts d’investissement qui restent à faire par l’Etat, appelle donc des sacrifices et l’administration douanière ne saurait se complaire dans la réputation de maison de corruption » a indiqué Alain Hinkati. Il appelle donc les douaniers et toute l’administration douanière à travailler de sorte à « changer les habitudes, en renforçant les systèmes informatiques et les systèmes de contrôle interne pour effacer les préjugés qui entachent la corporation des douaniers et redevenir de dignes disciples de Saint Mathieu ».