La douane a un nouveau directeur général. Alain Hinkati vient d’être nommé en conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021, Directeur général des douanes et droits indirects. Charles Inoussa Sacca, jusqu’à lors au poste, a donc été emporté par les dossiers brûlants à la douane béninoise. Il paie certainement les frais dans l’affaire de corruption chiffrée à plusieurs millions de FCFA à la frontière bénino-togolaise d’Hilla-Condji.

L’affaire de corruption à la frontière bénino-togolaise d’Hilla-Condji semble avoir emporté le directeur général des douanes et droits indirects, Charles Inoussa Sacca. Une affaire qui a conduit certains douaniers en prison. Le désormais DG, Charles Inoussa Sacca a tenté à plusieurs reprises de reprendre la main mais en vain. Il a été relevé de ses fonctions en conseil des ministres ce mercredi 22 septembre 2021 et devient Conseil technique du ministre de l’Economie et des finances. Et son remplaçant au poste de DG est déjà nommé. C’est Alain Hinkati qui a été nommé à ce poste pour tenter de redresser la barre et de redorer le blason de la douane béninoise qui a vu son image ternie par cette affaire de corruption. Il fut conseiller technique du Président de la République et président du comité ayant conduit des réformes à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB). Il a été le Directeur général de l’Agence nationale des transports terrestres (ANATT) par intérim depuis le départ de Thomas Agbéva.

Le nouveau DG, Alain Hinkati est un civil et prend la tête d’une Institution paramilitaire. Ce n’est pas contraire aux dispositions en vigueur. Lors du conseil des ministres du 15 septembre dernier, le gouvernement a adopté les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction générale des Eaux, Forêts et chasse, celle des Douanes et de la Police républicaine ; ceci en application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relatives à leur statut spécial. Il est précisé dans ces décrets que les civils peuvent-être promus à la tête de ces directions générales.